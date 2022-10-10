



Нидерланды подумывают о перезапуске газового месторождения

Нидерланды подумывают о перезапуске газового месторождения, которое может полностью заменить российский газ...



Расположенное в Гронингене огромное месторождение голубого топлива находится в процессе закрытия из-за сотни землетрясений, вызванных его разработкой. Однако энергетический кризис в Европе заставляет власти задуматься о его перезапуске.



С 1963 г. Гронинген является основой европейского газоснабжения. Даже полвека спустя после начала добычи в месторождении все еще есть около 450 млрд м³ газа, общая стоимость которого составляет около 1 трлн долларов.



Перспективен также прогноз, согласно которому возможно добывать голубого топлива еще на 50 млрд м³ в год больше, чем сейчас. Причем, его дополнительные объемы можно получить почти сразу после запуска.



Министр горной промышленности Нидерландов Ганс Уэйлбриф сказал, что продолжение добычи может оказаться опасным, но страна не должна игнорировать кризис в других государствах Европы. Нехватка газа «может заставить нас принять такое решение», – заявил он. И добавил: если больницы, школы и дома без надлежащего отопления, то это также станет большой проблемой.



Дополнительного потока из Гронингена, который, по оценкам Shell, можно было бы запустить практически немедленно, было более чем достаточно, чтобы заменить 46 млрд кубометров газа, в прошлом году импортированных Германией из России.



Премьер-министр Марк Рютте не исключает использования Гронингена для усиления поставок, но «только в крайнем случае, если все пойдет не так», пока ситуация не столь критична.