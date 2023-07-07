



Нидерланды первыми в Европе разрешили использовать выращенное в лаборатории мясо

Правительство Нидерландов опубликовало официальное письмо, в котором объявило, что позволит дегустацию мяса и морепродуктов, выращенных из клеток животных. Это должно активизировать индустрию, поскольку раньше производить лабораторно выращенное мясо в Нидерландах разрешалось, а вот дегустировать нет.



При всем этом разумеется, что вкусовые свойства продукта могут иметь решающее значение в конкурентной борьбе с натуральным аналогом.



Нидерландские стартапы по выращиванию лабораторного мяса приветствуют инициативу властей.



"Mosa Meat будет использовать эти контролируемые дегустации для сбора бесценных отзывов о наших продуктах и ​​для информирования ключевых заинтересованных сторон о роли клеточного сельского хозяйства в том, чтобы помочь Европе достичь наших целей в сфере продовольственного суверенитета и устойчивого развития", –сказал Маартен Бош, генеральный директор стартапа Mosa Meat.



Ранее регуляторы Соединенных Штатов впервые одобрили продажу курятины, изготовленной с использованием животных клеток.