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Нидерланды первыми в Европе разрешили использовать выращенное в лаборатории мясо
07.07.2023 16:31 Евгения Маркова

Нидерланды первыми в Европе разрешили использовать выращенное в лаборатории мясо

Правительство Нидерландов опубликовало официальное письмо, в котором объявило, что позволит дегустацию мяса и морепродуктов, выращенных из клеток животных. Это должно активизировать индустрию, поскольку раньше производить лабораторно выращенное мясо в Нидерландах разрешалось, а вот дегустировать нет. 

При всем этом разумеется, что вкусовые свойства продукта могут иметь решающее значение в конкурентной борьбе с натуральным аналогом.

Нидерландские стартапы по выращиванию лабораторного мяса приветствуют инициативу властей.

"Mosa Meat будет использовать эти контролируемые дегустации для сбора бесценных отзывов о наших продуктах и ​​для информирования ключевых заинтересованных сторон о роли клеточного сельского хозяйства в том, чтобы помочь Европе достичь наших целей в сфере продовольственного суверенитета и устойчивого развития",  –сказал Маартен Бош, генеральный директор стартапа Mosa Meat.

Ранее регуляторы Соединенных Штатов впервые одобрили продажу курятины, изготовленной с использованием животных клеток.

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