



Невыгодно: На тендер такси в аэропорту Бен-Гурион подана только одна заявка

Несмотря на то, что в августе через аэропорт Бен-Гурион ежедневно будет проходить более 100 000 пассажиров, на тендер израильского аэропорта была подана только одна заявка – совместно от приложения Gett и туристической компании Bon Tour. Не было получено никаких предложений от конкурирующих приложений Uber и Yango или крупных компаний такси, которые утверждают, что требования тендера необоснованы, что Управление аэропортов Израиля непрозрачно и что условия тендера не соответствуют требованиям экономической целесообразности.



В настоящее время ситуация с такси в аэропорту Бен-Гурион очень проблематична из-за нехватки такси в часы пик, а водители пользуются этим, взимая высокие тарифы.



Uber подтвердил, что не участвует в тендере из-за неподходящих условий.



“Тендер для аэропорта Бен-Гурион устанавливает эксплуатационные требования, которые не позволяют нам выполнить их таким образом, чтобы это было выгодно”, – говорят в Yango.



“В конечном итоге то, что происходит в аэропорту Бен-Гурион, является микрокосмом всего израильского рынка такси. Министерство транспорта должно заниматься этим и тем, что происходит с поездками на такси по всей стране”, – считает источник. “Таксисты берут плату за проезд выше той, что разрешена законом, потому что они знают, что это не соблюдается. Министерство транспорта исключило себя из индустрии такси. Они не выполняют свои обязанности и не контролируют сектор”.



Министерство транспорта заявило: “Тендер проводится специальной службой такси в аэропорту Бен-Гурион, которая находится в ведении Управления аэропортов Израиля и находится на завершающей стадии”.