



Неутешительный прогноз Всемирного банка: глобальная рецессия уже близко

Мировая экономика в 2023 году может столкнуться с мощнейшей рецессией и одним из самых слабых темпов роста в истории после года ускоренной инфляции, ухудшения финансовых условий и вторжения России в Украину.



По данным Bloomberg, такой прогноз сделал Всемирный банк.



Согласно отчету, глобальный ВВП вырастет на 1,7%, что почти в два раза меньше темпов, прогнозируемых в июне прошлого года. По данным Всемирного банка, это будет третий худший результат за последние три десятилетия.



Также аналитики сократили оценки роста глобальной экономики на 2024 год из-за устойчивой инфляции и более высоких процентных ставок.