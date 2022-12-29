



Netflix готовит нововведения: кто будет платить больше

После бума абонентов во время пандемии компания Netflix начала нести убытки и теперь рассматривает общие аккаунты как актуальную проблему, требующую решения.



По информации Hypebeast, Netflix начнет запрашивать дополнительную плату за общие учетные записи, начиная с 2023 года. Это нововведение затронет пользователей в США где-то в начале следующего года.



"Я не думаю, что потребителям это сразу понравится", - сказал инвесторам со-директор Netflix Тед Сарандос в начале этого месяца.



Netflix еще не объявил точную дату нововведения.