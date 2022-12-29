Новости » Экономика
Netflix готовит нововведения: кто будет платить больше
29.12.2022 09:20 Ольга Белозерова

Netflix готовит нововведения: кто будет платить больше

После бума абонентов во время пандемии компания Netflix начала нести убытки и теперь рассматривает общие аккаунты как актуальную проблему, требующую решения.

По информации Hypebeast, Netflix начнет запрашивать дополнительную плату за общие учетные записи, начиная с 2023 года. Это нововведение затронет пользователей в США где-то в начале следующего года.

"Я не думаю, что потребителям это сразу понравится", - сказал инвесторам со-директор Netflix Тед Сарандос в начале этого месяца.

Netflix еще не объявил точную дату нововведения. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы