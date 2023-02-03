



Нетаниягу: тот, кто инвестирует в Израиль - только выиграет

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, находящийся с официальным визитом в Париже, встретился с десятками бизнесменов и владельцев корпораций из Франции, состояние которых оценивается примерно в 150 миллиардов евро.



Об этом он сообщил днем, 3 февраля.



"Я услышал от них одно четкое послание: "То, что они говорят о бегстве инвесторов, — ерунда. Мы хотим увеличить инвестиции в Израиль". Инвесторы, некоторые из которых уже работают в Израиле, выразили заинтересованность в увеличении своих инвестиций, а другие выразили большую заинтересованность во вложениях в Израиль, особенно в сфере инфраструктуры", - отметил он.



По словам Нетаниягу, новое правительство Израиля и представители французского бизнеса продолжат работать над укреплением экономики Израиля.



"Тот, кто инвестирует в Израиль - только выиграет", - подчеркнул он.

