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Нетаниягу: тот, кто инвестирует в Израиль - только выиграет
03.02.2023 15:48 Алина Груднева

Нетаниягу: тот, кто инвестирует в Израиль - только выиграет

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, находящийся с официальным визитом в Париже, встретился с десятками бизнесменов и владельцев корпораций из Франции, состояние которых оценивается примерно в 150 миллиардов евро.

Об этом он сообщил днем, 3 февраля.

"Я услышал от них одно четкое послание: "То, что они говорят о бегстве инвесторов, — ерунда. Мы хотим увеличить инвестиции в Израиль". Инвесторы, некоторые из которых уже работают в Израиле, выразили заинтересованность в увеличении своих инвестиций, а другие выразили большую заинтересованность во вложениях в Израиль, особенно в сфере инфраструктуры", - отметил он.

По словам Нетаниягу, новое правительство Израиля и представители французского бизнеса продолжат работать над укреплением экономики Израиля.

"Тот, кто инвестирует в Израиль - только выиграет", - подчеркнул он.
 

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