



Нетаниягу созвал комиссию по борьбе с ростом дороговизны жизни

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал межминистерскую комиссию по борьбе с ростом дороговизны жизни.



Об этом он сообщил вечером, 12 сентября.



"Мы решили в течение месяца представить законопроект, который откроет рынок Израиля для всех продуктов, продаваемых в Европе. Что хорошо для Европы, хорошо и для Израиля", - сказал он.



По словам Нетаниягу, таким образом будет поощряться конкуренция и снижаться цены для всех граждан Израиля.



"Впереди огромные перемены. Спасибо всем министрам, которые полностью поддерживают предпринимаемые шаги", - резюмировал он.



Комиссию Нетаниягу созвал спустя неделю после выступления госконтролера, который сказал, что дороговизна жизни в Израиле зашкаливает, и в сочетании с высокой учетной ставкой, это ощутимо ухудшает финансовое положение семей в Израиле.