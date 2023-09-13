Новости » Экономика
Нетаниягу созвал комиссию по борьбе с ростом дороговизны жизни
13.09.2023 09:38 Алина Груднева

Нетаниягу созвал комиссию по борьбе с ростом дороговизны жизни

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал межминистерскую комиссию по борьбе с ростом дороговизны жизни.

Об этом он сообщил вечером, 12 сентября.

"Мы решили в течение месяца представить законопроект, который откроет рынок Израиля для всех продуктов, продаваемых в Европе. Что хорошо для Европы, хорошо и для Израиля", - сказал он.

По словам Нетаниягу, таким образом будет поощряться конкуренция и снижаться цены для всех граждан Израиля.

"Впереди огромные перемены. Спасибо всем министрам, которые полностью поддерживают предпринимаемые шаги", - резюмировал он.

Комиссию Нетаниягу созвал спустя неделю после выступления госконтролера, который сказал, что дороговизна жизни в Израиле зашкаливает, и в сочетании с высокой учетной ставкой, это ощутимо ухудшает финансовое положение семей в Израиле.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы