



Нетаниягу пытается убедить S&P не снижать рейтинг

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу недавно разговаривал с высшим руководством S&P, пытаясь помешать международному агентству кредитных рейтингов понизить прогноз кредитного рейтинга Израиля, который в настоящее время составляет AA-. В будущую пятницу S&P опубликует обновленный кредитный рейтинг Израиля.



Текущий кредитный рейтинг Израиля от S&P считается высоким, по сравнению с рейтингом Moody's. С другой стороны, прогноз S&P по Израилю стабилен, и, в отличие от Moody's, снижение показателя понизит кредитный рейтинг Израиль до отрицательного. Это повлияет на способность израильского правительства привлекать капитал для финансирования своих долгов.



В прошлом месяце Moody's снизило кредитный прогноз Израиля с позитивного на стабильный, сославшись на запланированную судебную реформу Израиля и политическую ситуацию в стране, хотя оно оставило сам кредитный рейтинг без изменений.



Источники, близкие к Нетаниягу, говорят, что в своих переговорах с S&P он подчеркивал движущие силы роста Израиля и относительные преимущества.

Прогнозы S&P вызвали большой интерес на рынке, и инвесторы задаются вопросом, пойдет ли S&P по стопам Moody's и понизит прогноз по рейтингу Израиля или нет. В Минфине даже обсуждали вероятность того, что стоит на повестке дня.



Рейтинг Израиля S&P остается неизменным в течение последних пяти лет, при этом Израиль находится в одном ряду с некоторыми из самых устойчивых экономик мира, такими как Ирландия, Чешская Республика и Словения. Это позволило Израилю привлечь средства по относительно низким процентным ставкам, и страна считается средой с низким уровнем риска для инвесторов.



В последний раз, когда S&P опубликовало кредитный рейтинг Израиля в ноябре 2022 года, агентство заявило, что “фискальная политика Израиля укрепилась, и ожидается, что бюджет на 2023 год будет сбалансированным”. С отрицательной стороны рейтинговое агентство отметило геополитические факторы: “Несмотря на соглашения Авраама и подписание соглашения о морской границе с Ливаном, эскалация боевых действий с организациями, окружающими Израиль, безусловно, является реальной возможностью”.