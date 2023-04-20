



Нетаниягу пообещал Сдероту 1,6 млрд шекелей



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал, что правительство инвистирует 1,6 млрд долларов в развитие в Сдерот.



Такое заявление он сделал в ходе заседания кабинета министров, которое проводится сегодня в городе.



Нетаниягу рассказал о прошлых программах по укреплению и развитию Сдерота



"Сегодня мы продолжаем такие усилия с дополнительной программой на 1,6 миллиарда шекелей", - сказал он.



Уточняется, что программа финансирования включает развитие общественных территорий, повышение уровня образования, укрепление местной экономики, а также повышение готовности к чрезвычайным ситуациям.



