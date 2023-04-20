Новости » Экономика
Нетаниягу пообещал Сдероту 1,6 млрд шекелей
20.04.2023 16:40 Алина Груднева

Нетаниягу пообещал Сдероту 1,6 млрд шекелей


Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал, что правительство инвистирует 1,6 млрд долларов в развитие в Сдерот.

Такое заявление он сделал в ходе заседания кабинета министров, которое проводится сегодня в городе.

Нетаниягу рассказал о прошлых программах по укреплению и развитию Сдерота

"Сегодня мы продолжаем такие усилия с дополнительной программой на 1,6 миллиарда шекелей", - сказал он.

Уточняется, что программа финансирования включает развитие общественных территорий, повышение уровня образования, укрепление местной экономики, а также повышение готовности к чрезвычайным ситуациям.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы