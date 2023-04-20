Нетаниягу пообещал Сдероту 1,6 млрд шекелей
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал, что правительство инвистирует 1,6 млрд долларов в развитие в Сдерот.
Такое заявление он сделал в ходе заседания кабинета министров, которое проводится сегодня в городе.
Нетаниягу рассказал о прошлых программах по укреплению и развитию Сдерота
"Сегодня мы продолжаем такие усилия с дополнительной программой на 1,6 миллиарда шекелей", - сказал он.
Уточняется, что программа финансирования включает развитие общественных территорий, повышение уровня образования, укрепление местной экономики, а также повышение готовности к чрезвычайным ситуациям.