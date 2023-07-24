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Нетаниягу обсудил сотрудничество с руководством Boeing
24.07.2023 09:12 Евгения Маркова

Нетаниягу обсудил сотрудничество с руководством Boeing

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с президентом Boeing доктором Бренданом Нельсоном и президентом Boeing Israel генерал-майором Идо Нехуштан в четверг, чтобы обсудить продолжение сотрудничества на государственном уровне.

Участники встречи обговорили разработку Израилем передовых авиационных технологий и увеличение инвестиций Boeing в страну, а также будущие возможные деловые возможности сотрудничества на государственном уровне.
 

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