



Нетаниягу обсудил сотрудничество с руководством Boeing

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с президентом Boeing доктором Бренданом Нельсоном и президентом Boeing Israel генерал-майором Идо Нехуштан в четверг, чтобы обсудить продолжение сотрудничества на государственном уровне.



Участники встречи обговорили разработку Израилем передовых авиационных технологий и увеличение инвестиций Boeing в страну, а также будущие возможные деловые возможности сотрудничества на государственном уровне.

