



Нетаниягу о крахе SVB: мы поможем израильским стартапам преодолеть кризис

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокоммментировал кризис вокруг американского банка Silicon Valley Bank.



“Я внимательно слежу за падением американского инвестиционного банка SVB, который вызывает глубокий кризис в мире высоких технологий. Из Рима я провел переговоры с представителями высоких технологий в Израиле, и по возвращении в Израиль я обсужу масштабы кризиса с министрами финансов и экономики и управляющим Банка Израиля», - говорится в заявлении премьера.



“При необходимости, исходя из ответственности за высокотехнологичные компании и сотрудников в Израиле, мы предпримем шаги, которые помогут израильским компаниям, чья деятельность сосредоточена в Израиле, преодолеть кризис ликвидности, возникший для них в результате потрясений. Экономика Израиля сильна и стабильна, и это снова нашло свое отражение в нынешнем кризисе“, - добавил Нетаниягу.

