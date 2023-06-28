



Нетаниягу: мы с легкостью можем войти в топ-10 экономик мира

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу считает, что Израиль может войти в десятку крупнейших экономик мира.



Об этом он сказал на мероприятии бюджетного департамента министерства финансов, которое было посвящено 20-летию утверждения экономической программы 2003 года.



"Мы сделали три важнейших дела - это сокращение государственных расходов, снижение налогов и, без сомнения, "реформа Бахара", - сказал он.



По словам Нетаниягу, в Израиле до сих пор наблюдаются проблемы с кредитным рынком. С министром финансов Бецалелем Смотричем он в настоящее время обсуждает вопросы создания дополнительных источников кредитования.



"У нас инновационная экономика. 20% наших стартапов основано на искусственном интеллекте, и чуть больше на кибернетике. Здесь мы на втором месте в мире после США, хотя численность населения у нас составляет всего лишь тысячную часть мирового. Мы легко можем войти в десятку крупнейших экономик мира. Нам необходимо продолжать следовать в этом направлении, быть в постоянном движении, непрерывно совершенствоваться", - подчеркнул он.



Он добавил, что решить эту задачу призваны министр финансов, глава бюджетного департамента и все, кто работает в ведомстве.



"Это продолжение нашей деятельности, превратившей Израиль в одну из сильнейших держав мира. Ценность израильской экономики для США и стран Запада все время возрастает. Это зависит от различных событий. Но в основе всего - необходимость отрегулировать нашу экономику так, чтобы она стала еще более сильной и конкурентоспособной. Ваша задача - гарантировать будущее Израиля", - резюмировал он.