



Нетаниягу - критикам повышения процентной ставки: этого ничто не изменит

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поддержал решение управляющего Банка Израиля о повышении процентной ставки на 0,5%.



Об этом в ответ на критику со стороны некоторых законодателей он написал в Twitter.



"Под моим руководством был принят закон о Банке Израиля, гарантирующий независимость валютного комитета при определении процентной ставки. Ничто этого не изменит", - сказал он.



Напомним, что Банк Израиля поднял процентную ставку до 4,25%. Министр иностранных дел Эли Коэн раскритиковал соответствующее решение, сказав, что в нем не было необходимости.



В ответ на призыв составить план, чтобы остановить рост процентных ставок, министр финансов Бецалель Смотрич сказал, что критика такой меры является популистской.



Между тем, управляющий Банком Израиля профессор Амир Ярон выразил уверенность в том, что благодаря повышению процентной ставки инфляцию удастся обуздать к началу 2024 года.