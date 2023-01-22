



Нетаниягу - инвесторам: вкладывайте в Израиль и много заработаете

Израиль успешно завершил выпуск государственных облигаций, сумев привлечь два миллиарда долларов от международных институциональных инвесторов.



Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаниягу, отметив, что спрос при этом превысил 10 миллиардов долларов.



"Это, конечно, резко контрастирует с запугиванием в СМИ против правительства. Это не просто кампания против нас, похоже, они надеются, что в Израиль не будут инвестировать, как заявляют бывшие высокопоставленные политики. Инвесторы не ведутся на устрашения. Мир действительно верит в нашу политику, в политику в целом и в экономическую политику в частности. Мир искренне верит в Государство Израиль, он верит в экономику Израиля, он верит в руководство Государства Израиль - и доказательством этого является огромный спрос на облигации и низкие проценты, которые Государство Израиль платит за них", - подчеркнул он.



По словам Нетаниягу, рынки доверяют Израилю, поскольку знают, что экономическая политика страны будет способствовать свободному предпринимательству и либерализации экономики.



"Сегодня в качестве премьер-министра, в век технологий и знаний, я снова говорю международным инвесторам - вы должны инвестировать в Государство Израиль, вы много заработаете", - добавил он.