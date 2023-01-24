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Нетаниягу и Смотрич согласовали детали госбюджета
24.01.2023 21:01 Ольга Белозерова

Нетаниягу и Смотрич согласовали детали госбюджета

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич согласовали детали государственного бюджета на 2023–2024 годы.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

В частности стороны договорились о сохранении сдержанной и ответственной фискальной политики, а также адаптации к денежно-кредитной политике Банка Израиля для стабилизации израильской экономики на следующие четыре года.

"Вскоре мы предоставим израильским гражданам бюджет и ответственные меры, драйверы роста и инфраструктуру, чтобы охватить все население, помочь бороться с высокой стоимостью жизни и подтолкнуть Израиль и израильскую экономику вперед", - говорится в заявлении сторон.

Также Нетаниягу и Смотрич атаковали оппозицию в своем заявлении: "Перед лицом запугивания и безответственных действий оппозиции, направленных на нанесение ущерба экономике Израиля, коалиция будет ответственной и сплоченной и будет работать вместе на благо страны. Сила Израиля измеряется его экономической силой, и мы позаботимся о том, чтобы так и осталось". 

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