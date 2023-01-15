Новости » Экономика
15.01.2023 07:05 Аркадий Бочаровский

Нетаниягу и Смотрич расширят круг получающих налоговые кредиты родителей


Корреспондент канала КАН Лиэль Кайзер прокомментировала план борьбы с повышением стоимости жизни Биньямина Нетаниягу и Бецалеля Смотрича.

Сначала Кайзер рассказала о том, что Нетаниягу и Смотрич не намерены продлевать действие приказа минфина, согласно которому каждый родитель ребенка в возрасте 6-12 лет получает налоговый кредит. За этим стоят реальные деньги - подоходный налог уменьшается примерно на 250 шекелей в месяц.

Нетаниягу и Смотрич не хотят продлевать действие приказа якобы потому, что речь идет о “мерах, принятых прошлым правительством”.

В то же время, они решили издать новые инструкции, которые расширят круг получателей этой налоговой льготы на родителей  в возрасте детей до 18 лет.
 

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