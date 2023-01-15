



Нетаниягу и Смотрич расширят круг получающих налоговые кредиты родителей



Корреспондент канала КАН Лиэль Кайзер прокомментировала план борьбы с повышением стоимости жизни Биньямина Нетаниягу и Бецалеля Смотрича.



Сначала Кайзер рассказала о том, что Нетаниягу и Смотрич не намерены продлевать действие приказа минфина, согласно которому каждый родитель ребенка в возрасте 6-12 лет получает налоговый кредит. За этим стоят реальные деньги - подоходный налог уменьшается примерно на 250 шекелей в месяц.



Нетаниягу и Смотрич не хотят продлевать действие приказа якобы потому, что речь идет о “мерах, принятых прошлым правительством”.



В то же время, они решили издать новые инструкции, которые расширят круг получателей этой налоговой льготы на родителей в возрасте детей до 18 лет.

