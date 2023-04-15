



Нетаниягу и Герцог пытались убедить Moody's не снижать рейтинг

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент Ицхак Герцог недавно разговаривали с высшим руководством агентства кредитных рейтингов Moody's, пытаясь убедить их не снижать кредитный рейтинг Израиля, сообщает Channel 12 News.



В прошлом месяце рейтинговое агентство предупредило, что запланированное правительством законодательство о судебной реформе может привести к “негативным последствиям для кредитного рейтинга”. Согласно сообщению Channel 12, Нетаньяху и Герцог пытались отговорить Moody's от понижения рейтинга Израиля, подчеркнув, что в настоящее время действие закона приостановлено и предпринимаются попытки достичь широкого консенсуса.



Взаимодействие премьер-министра и президента с кредитно-рейтинговыми агентствами является исключительным случаем. Обычно контакт осуществляется через отдел главного бухгалтера министерства финансов, а в некоторых случаях также через министра финансов. Непосредственное участие высших фигур страны свидетельствует о высокой степени давления перед публикацией объявления рейтинга.