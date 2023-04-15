



Нетаниягу и Герцог обратились к Moody's перед понижением кредитного прогноза

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент Ицхак Герцог поговорили с официальными лицами Moody's по поводу предстоящего выпуска кредитного рейтинга Израиля.



Министерство финансов обеспокоено тем, что протесты против пересмотра судебной системы Израиля привели к неблагоприятному изменению кредитного рейтинга Израиля, сообщает Ynet .



Израиль в настоящее время имеет рейтинг A1, что является показателем выше среднего. Это указывает на то, что Израиль способен погашать краткосрочные кредиты.



Изменение статуса может сильно повлиять на экономику Израиля. Израиль занял сотни миллиардов шекелей с процентной ставкой 0,4%, если кредит будет возвращен в течение 30-100 лет. Процентная ставка в Израиле в настоящее время составляет 4,5%.



Снижение стоимости шекеля, вероятно, вызовет рост инфляции и повышение процентных ставок в Израиле.



Moody's ранее предупреждал правительство об экономических последствиях предлагаемой им законодательной политики, и многие экономисты поддержали эти опасения .



Fitch, еще один кредитный оценщик, ранее решило сохранить кредитный рейтинг Израиля A+ в марте.



В марте Moody's заявил, что реформа, если она будет реализована в полном объеме, “может существенно ослабить силу судебной системы и негативно сказаться на кредитоспособности. Запланированные изменения также могут создать долгосрочные риски для экономических перспектив Израиля, особенно для притока капитала в важный высокотехнологичный сектор”.

