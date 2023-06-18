



Нетаниягу: будем разрабатывать газовое месторождение вместе с Египтом и ПА

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил, что Израиль будет работать над разработкой месторождения природного газа у побережья Газы.



В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что в рамках "существующих усилий" между Израилем, Египтом и Палестинской автономией правительство продвигается вперед в разработке "газового месторождения Gaza Marine у побережья Газы".



Этот шаг рассматривается как мирный жест доброй воли для палестинцев, и, если он будет осуществлен, ожидается, что он принесет ПА миллиарды шекелей. Офис премьер-министра утверждает, что план реализуется с акцентом "на экономическое развитие ПА и поддержание стабильности безопасности в регионе".



В заявлении говорится, что проект "подлежит координации между службами безопасности и прямому диалогу с Египтом в координации с ПА".

