



Несмотря на инфляцию, цены на одежду резко упали – анализ

С начала 2023 года цены на одежду в индексе потребительских цен (ИПЦ) упали на 6%, хотя инфляция за последние 12 месяцев составила 4,2%. В июньском индексе потребительских цен, который был опубликован в прошлую пятницу, 13 июля, и неожиданно не изменился, цены на продукты питания выросли на 0,1%, цены на одежду упали на 3%.



Главный экономист Meitav Алекс Забешински объясняет: “Это самый низкий показатель за последние годы, и он экстремальный по сравнению с ситуацией в США и Европе. Поскольку одежда зависит от сезонности, необычным здесь является не падение на 6%, а дело в том, что это самое резкое падение за всю историю. Может быть потому, что в этом году акции проходили и зимой, и летом, может быть, избыток запасов, низкий спрос или конкуренция. В фэшн-индустрии одежда производится более или менее в одних и тех же местах. В Израиле нет производства одежды, и есть разница в обменном курсе, поэтому, хотя шекель обесценился, цены падают, в отличие от роста в других местах”.



Глядя на данные о расходах по кредитным картам, можно увидеть рост расходов на моду и обувь. По данным SHVA, управляющей национальной системой платежей по кредитным картам, общие расходы в секторе моды и обуви в первой половине 2023 года составили 15,5 млрд шекелей по сравнению с 15 млрд шекелей в первой половине прошлого года. Это включает в себя онлайн-сектор, который также отражает относительно радужную картину – 4,9 млрд шекелей с января по июнь 2023 года по сравнению с 4,5 млрд шекелей за соответствующий период прошлого года. Но учитывая тот факт, что в первом полугодии 2022 года инфляция была низкой, а в первом полугодии 2023 года цены достигли рекордного уровня, цифры на самом деле отражают реальное снижение.



Генеральный директор CoFaceBDI Техила Янаи говорит: “Мы не видим необычного явления или одной конкретной причины, вызвавшей сегодняшнюю ситуацию”. Она объясняет, что причины связаны с несколькими тенденциями, влияющими на ситуацию во всей экономике и на рынке моды в частности.

“Похоже, что главная причина – это конкурентоспособность, которая только увеличивается, включая сайты и покупки в Интернете, и покупки за границей и, конечно же, падение покупательной способности и атмосферы в экономике. С января мы находимся в атмосфере полной неопределенности”, – считает она.

По ее словам, в последние годы в секторе моды возникли две важные конкурирующие тенденции, которые угрожают местным компаниям – международный онлайн-рынок и тенденция секонд-хенда.



“Многие потребители перешли к покупкам на более дешевых сайтах, таких как Shein. Еще одним фактором является развитие тенденции подержанных вещей, когда даже сети перенимают их в Израиле и во всем мире”, – рассказывает Янаи.



Генеральный директор модной сети Tamnon Барух Райнер полагает, что рынок сократился из-за того, что потребители стали больше тратить на еду, а также увеличились ипотечные кредиты и арендная плата.



Падение цен происходит, несмотря на рост накладных расходов фэшн-сетей, в том числе на электроэнергию, рост минимальной заработной платы в апреле на 5,1% и тот факт, что абсолютное большинство арендной платы за магазины привязано к резко возросшему ИПЦ. Это также одна из причин снижения прибыльности публичных модных компаний в первом квартале 2023 года.