



Неожиданное падение цен на аренду квартир в центре Израиля



Портал mako публикует информацию о том, что в некоторых городах центральной части Израиля отмечено резкое падение цен на аренду квартир.



Информация основана на анализе данных, публикуемых популярным порталом Yad2.



Наиболее заметное снижение цен - в Тель-Авиве и Герцлии.



Цены на аренду трехкомнатной квартиры в Тель-Авиве в первом квартале 2023 года снизились на 14% (в 8 2939 до 7 650 шекелей в месяц) и Герцлии - на 15% (с 8 220 до 6 948).



На 3% и 2 соответственно снизились цены на аренду в Гиватайме и Ор Йехуда.



В то же время, цены поднялись на 1% в Рамат-Гане и Холоне, на 5% - в Бней-Браке, на 7% в Ришон Ле Ционе и на 11% в Кирьят-Оно.

