Новости » Экономика
"Нефтедоллары" продолжают "кормить" экономику России и ее войну в Украине
18.11.2023 06:30 MIGnews.com

"Нефтедоллары" продолжают "кормить" экономику России и ее войну в Украине

Как показывают последние данные, санкции Запада, введенные против России за нападение на Украину, особо не помогают в развале экономики страны.

Поток нефтедолларов обеспечивает круглосуточную работу предприятий ВПК РФ, а значит новые снаряды, патроны, бесполотники и т.д. для войны в сопредельном государстве.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Основа санкций была в пороговом ограничении цены нефти. Но обнародованные Bloomberg данные демонстрируют, что доходы от нефтедолларов РФ удвоились за период с апреля по октябрь и составили 13 млр. долларов.

А доходы за октябрь 2023 года, превысили показатели за любой другой месяц 2021 года.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы