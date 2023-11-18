



"Нефтедоллары" продолжают "кормить" экономику России и ее войну в Украине

Как показывают последние данные, санкции Запада, введенные против России за нападение на Украину, особо не помогают в развале экономики страны.



Поток нефтедолларов обеспечивает круглосуточную работу предприятий ВПК РФ, а значит новые снаряды, патроны, бесполотники и т.д. для войны в сопредельном государстве.



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Основа санкций была в пороговом ограничении цены нефти. Но обнародованные Bloomberg данные демонстрируют, что доходы от нефтедолларов РФ удвоились за период с апреля по октябрь и составили 13 млр. долларов.



А доходы за октябрь 2023 года, превысили показатели за любой другой месяц 2021 года.