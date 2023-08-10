



Нефть продолжает удивлять: Что происходит на мировом рынке и чего ждать

В среду, 9 августа, мировые цены на нефть несколько снизились после роста более чем на 1% днем ​​ранее. До конца года ожидается незначительное повышение стоимости "черного золота". Об этом сообщает enkorr.



Аналитики уведомляют, что на рынке установлены такие цены на "черное золото":

октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,11 (0,13%), до $86,06 за баррель. Во вторник, 8 августа, Brent подорожала на $0,83 (1%) – до $86,17 за баррель;

сентябрьские фьючерсы на WTI в настоящее время дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,13 (0,16%) — до $82,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на $0,98 (1,21%) – до $82,92 за баррель.

Согласно данным Министерства энергетики США, 8 августа был повышен прогноз цены на Brent на 2023 год до $82,62 за баррель с $79,34. Оценка на 2024 год также была повышена – до $86,48 за баррель с $83,51. В то же время известно, что Китай в июле сократил импорт нефти до шестимесячного минимума на уровне 10,33 млн баррелей в сутки (б/д), что на 29% ниже июньского объема.



Ожидается, что средняя спотовая цена на Brent в августе будет на уровне $85 за баррель. Как считают аналитики, во втором полугодии 2023 года средняя цена на Brent составит $86 за баррель. Эксперты прогнозируют, что баррель нефти марки Brent будет стоить 86 долларов в декабре 2023 года, а уже во втором квартале 2024 года цена вырастет до 93 долларов за баррель.



Наряду с ценами растет и мировой спрос. Goldman Sachs зафиксировал такой рост до рекордных 102,8 млн баррелей в день в июле. Из-за увеличения спроса во втором полугодии 2023 прогнозируют умеренно больший дефицит, чем ожидалось ранее. Он может составлять в среднем 1,8 млн баррелей в сутки.

К тому же ожидается, что в 2024 году этот дефицит может составить 0,6 млн баррелей в сутки.



Генеральный директор Exxon Mobil Даррен Вудс также заявил, что компания ожидает рекордного спроса на нефть в текущем и следующем годах. По его мнению, поэтому цены на энергоносители могут вырасти во второй половине года.