



Нефть ощутимо подорожала: Два фактора

На рынке нефти зафиксировали положительную динамику на последней торговой сессии. На цены влияли несколько факторов.



В среду нефть Brent подорожала до 76,96 доллара за баррель . Сырье подорожало на 2,05 доллара или 2,7% . Нефть West Texas Intermediate, завершила день с ценой на уровне 72,83 доллара за баррель. Стоимость американского сырья выросла на 1,97 доллара или 2,8%, пишет издание Reuters.



Согласно данным Bloomberg, цены на нефть остановились на следующих уровнях:

Нефть Brent стоит 76,67 доллара за баррель (-0,38%);

Нефть WTI торгуется на уровне 72,56 доллара за баррель (- 0,37%).

Цены на нефть выросли на фоне оптимизма по поводу спроса на рынке нефти и переговоров о повышении потолка государственного долга в США. Эти два фактора перевесили влияние на динамику рынка опасений относительно излишка предложения.



Международное энергетическое агентство обнародовало прогноз, что спрос будет опережать предложение на 2 миллиона баррелей в день во второй половине года. Кроме того, ожидают, что 60% роста спроса на нефть в 2023 году придется на Китай.