



Небольшие банки США потеряли $109 млрд депозитов за одну неделю

Клиенты банков перевели свои вклады в крупные американские компании из более мелких на фоне банковского кризиса, который заставил регулирующие органы быстро закрыть два региональных кредитора, сообщает Bloomberg.



Еженедельные данные, собранные Федеральной резервной системой, показали, что крупные банки получили $120 млрд депозитов, в то время как их более мелкие партнеры потеряли $109 млрд, говорится в аналитическом отчете Moody's Corp. Общий объем депозитов малых банков за неделю, завершившуюся 15 марта, упал на 1,5% по сравнению с годом ранее, что стало первым годовым снижением с 1986 года.



Согласно отчету Moody's, депозиты американских кредиторов не только переходят от небольших банков к их более крупным аналогам, но и уходят из банковской системы страны в паевые фонды денежного рынка, если учитывать иностранные филиалы и агентства. К крупным фирмам относятся 25 крупнейших банков, а к мелким банкам, - все остальные.