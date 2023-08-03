



Не только судебная реформа: Citibank понизил прогноз Израиля

Citibank снизил свой прогноз по экономике Израиля в 2023 и 2024 годах, ссылаясь на сокращение инвестиций из-за опасений по поводу пересмотра правительством судебной системы и других политических решений. В отчете прогнозы роста Израиля на 2023 год упадут с 3,3% до 3,1%, а на 2024 год – с 3,3% до 2,8%.



“Недавние беспорядки вокруг судебной реформы в Израиле подняли вопросы о ее влиянии на экономику”, – отмечает Citi. “Несмотря на то, что могут быть краткосрочные последствия для роста из-за сбоев в экономической деятельности, более значительное влияние на потенциальный рост Израиля в среднесрочной перспективе, вероятно, будет негативным”.



Помимо противоречивой реформы, в докладе выделяются приоритеты политики правительства.



“Не только законодательство о судебной реформе может оказать значительное влияние на потенциальный рост в Израиле, но и ряд других правительственных решений, таких как бюджетные ассигнования, образовательная политика и т. д.”, – говорится в отчете, явно ссылаясь на решение о выделении огромных бюджетов ультраортодоксальным общинам.



“Эти решения повлияют на многие аспекты страны и ее экономики и, соответственно, на большинство классов активов”, – говорится в отчете. “К сожалению, нетрудно представить дальнейшее снижение темпов роста, что может повысить вероятность понижения кредитного рейтинга Израиля”, – предупредил банк.