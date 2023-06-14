



Не хватает рабочих: АвтоВАЗ просит власти привлечь на завод осужденных

Российский АвтоВАЗ, крупнейший в стране автопроизводитель, обратился в Самарский отдел Федеральной службы исполнения наказаний за помощью. Компания попросила привлечь к работам на заводе приговоренных к принудительным работам, пишет Reuters.



Предприятие объяснило это потребностью в дополнительных рабочих руках на фоне планируемого увеличения объемов производства.



"Общий объем необходимых трудовых ресурсов к сентябрю 2023 будет составлять 1100 человек, к январю 2024 – еще около 2900 человек", – говорится в сообщении.



Издание отмечает, что уровень безработицы в России в апреле упал до рекордных 3,3%, что свидетельствует о нехватке рабочей силы. Это объясняется объявленной в сентябре Кремлем "долевой мобилизации", в рамках которой в ряды ВС России были призваны сотни тысяч молодых россиян. Еще часть мужчин из России сбежала, чтобы избежать мобилизации.



Как известно, по итогам прошлого года, российские автомобильные заводы совокупно выпустили всего 450 тысяч единиц авто. Этот показатель является минимальным в отрасли со времен распада СССР.



В результате войны, которую Россия развязала в Украине в феврале прошлого года, российский рынок покинуло большое количество западных автопроизводителей, среди которых Renault, Nissan и Mercedes. Этим воспользовались автостроительные компании из КНР – китайские авто уже вышли на показатель в 40% продаж новых автомобилей в России.