



Не гуманно: Новая Зеландия запретила экспорт животных по морю

Как сообщает министерство сельского хозяйства, из-за расположения страны путь к рынкам северного полушария всегда будет длинным, что несет неизбежные проблемы для благосостояния животных.



“На рынке, где потребители становятся все более разборчивыми в отношении этических и экологических полномочий, правительство приняло меры, чтобы гарантировать, что репутация Новой Зеландии в сфере этической торговли не будет под угрозой”, – заявил министр Дэмиен О’Коннор.



Он также отметил, что морской экспорт скота приносил лишь 0,32% экспортной выручки из первичного сектора экономики – сельского хозяйства и горной промышленности. По словам министра, правительство понимает экономическую выгоду для некоторых фермеров, но должно защитить международную репутацию экономики страны.