



Названы самые популярные районы Израиля для сдачи жилья в аренду

В Израиле есть несколько центров, где зафиксирован самый высокий процент сдачи жилья в аренду.



Статистику предоставило издание Globes со ссылкой на Центральное статистическое бюро.



В частности, самыми популярными местами для сдачи жилья в аренду оказались центр Тель-Авива, центр Иерусалима, районы вокруг Техниона и больницы Рамбам в Хайфе, а также районы вокруг Университета Бен-Гуриона в Беэр-Шеве.



Так, в районе с модным крытым рынком Сарона в Тель-Авиве сдается 94,9% квартир. На втором месте Флорентин на юге Тель-Авива - 76% квартир. Тройку лидеров замыкает район вокруг больницы Рамбам в Хайфе - 73,1%.



Далее идет район Далет в Беэр-Шеве, где сдается 73% квартир, в Нахалат Биньямин в Тель-Авиве - 70,5% квартир. В иерусалимских районах Русское подворье и Нахалат Шива сдано более 605 квартир.