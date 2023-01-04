



Названа единственная страна, выигравшая от конфликта в Украине - мнение

Французский экономист Марк Туатти считает, что единственной страной, выигравшей от конфликта в Украине, будет Индия. Об этом он заявил в эфире телеканала BFM TV.



Экономист объясняет свою позицию тем, что после начала полномасштабного вторжения в Украину и ужесточения санкций Индия заключила контракты на поставку из России сырой нефти, раньше такие сделки не осуществлялись.



По данным эксперта, в восточной стране ее перерабатывают и перепродают дальше, в частности, в Европу.



Индия также получила свою выгоду от "неприятностей, в которые попал Пекин", и забрала у него часть рынка. При этом экономист считает, что 2023 год станет для всех сложным, так как рецессия охватит весь мир.