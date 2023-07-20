



Назван лучший бренд Израиля в 2023 году

Впервые с тех пор, как Globes в 2003 году представил свой ежегодный рейтинг брендов, израильскому бренду Bamba удалось обогнать Coca Cola, Netflix и Google, которые доминировали в рейтинге, и подняться на первое место. Израильская закуска со вкусом арахисового масла принадлежит производителю продуктов питания Osem-Nestle, который сам занимает 42-е место в рейтинге израильских брендов. Любопытна ситуация, когда снэк имеет более высокую стоимость бренда, чем его производитель.



В этом году страну захлестнула волна роста цен. По данным Storenext, в 2022 году доля десяти крупнейших поставщиков значительно сократилась – на 1,8 рыночных пункта по сравнению с 2021 годом. Однако, в отличие от многих брендов, Osem-Nestle предпочла не повышать цену на свой популярный арахисовый снек. Этот факт, возможно, также помог Bamba преобладать над ведущими международными брендами.



В 2019 году, когда Bamba захватила около 25% от общего объема продаж всех закусок в Израиле, который превысил 1 миллиард шекелей, Osem-Nestle открыла новую фабрику Bamba в Кирьят-Гате с инвестициями около 250 миллионов шекелей. С тех пор производство Bamba увеличилось примерно на 30%, и каждый день производится миллион пакетов, которые отправляются в 18 разных стран. По данным Storenext, в 2022 году продажи Bamba оценивались в 351 миллион шекелей.



В общей сложности Bamba продает около 20 миллионов пакетов в месяц в различных версиях. На сегодняшний день выпускается как минимум семь различных версий продукта, которые продаются в 31 упаковке разного размера, включая классическую Бамбу”, “Бамбу” в форме медведя, воздушную “Бамбу”, “Бамбу” с начинкой из халвы и даже с начинкой из сладкого крема “Бамба”, а также как ряд специальных изданий. Бренд просто не перестает обновляться.



Хотя в последние годы не было особых вложений в рекламу бренда на телевидении, Бамба по-прежнему известен в каждом израильском доме и снимается на каждом дне рождения в детском саду и школе. Возможно, большую роль играют социальные сети — в Tiktok один только хэштег #Bamba набрал почти 40 миллионов просмотров. Хэштег #Osem набрал 24 миллиона просмотров. На официальной странице Bambaв Facebook около 5000 подписчиков.



Второе место в индексе брендов Globes заняло приложение для навигации по трафику Waze, за ним следует Google на третьем, WhatsApp на четвертом и Samsung на пятом. В первую десятку вошли Microsoft, Super Pharm, YouTube, Nike и Mei Eden.