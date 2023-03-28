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Наследники Туве Янссон запретили использовать образы муми-троллей в России
28.03.2023 21:46 Наталья Богинская

Наследники Туве Янссон запретили использовать образы муми-троллей в России

Финская компания Moomin Characters, которой управляют наследники писательницы и художницы Туве Янссон, отказалась выдавать новые лицензии на использование образов муми-троллей в России и не стала продлевать действующие соглашения. 

Moomin Characters приняла такое решение из-за санкций, введенных в отношении России из-за вторжения в Украину, а также собственной позиции компании.
Оформление новых лицензий временно приостановили “в связи с происходящим в мире”, сообщил сотрудник агентства Brand4rent, представлявшего интересы Moomin Characters в России.

На минувшей неделе стало известно, что в Москве из-за отзыва лицензии правообладателем отменили детский праздник “Весенний фестиваль муми-троллей”.

Муми-тролли – центральные персонажи серии книг Туве Янссон о сказочных существах, ведущих человеческий образ жизни. Туве Янссон и ее брат Ларс создали Moomin Characters в 1958 году, сейчас компанией управляют члены семьи Янссон. По лицензии Moomin Characters среди прочего выпускают фарфоровую муми-посуду – один из главных экспортных товаров Финляндии.

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