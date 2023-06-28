



Напряженность в Израиле из-за законопроекта о процентах в коммерческих банках

В Израиле нарастает напряженность из-за утвержденного в воскресение законодательной комиссией законопроекта депутата Инона Азулая от ШАС, который обяжет коммерческие банки начислять клиентам проценты на средства на расчетных счетах.



Об этом пишет "Едиот Ахронот".



Уточняется, что управляющий Банком Израиля Амир Ярон выступил решительно против этого законопроекта. По его словам, это станет пересечением красной черты.



Ярон написал соответствующее письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу, потребовав немедленного вмешательства, "чтобы этот законопроект был немедленно исключен из повестка дня".



Он выразил опасения в том, что если закон будет, это окажет пагубное влияние на финансовые органы и международные компании, рассматривающие возможность ведения бизнеса в Израиле.



"Определение процентов по текущим счетам управляющим Банка Израиля при условии одобрения министром финансов серьезно подрывает независимость Банка Израиля и его способность контролировать денежно-кредитную политику. Это дает главе минфина право практически влиять на процентные ставки. Ущерб независимости Банка Израиля пересекает красную черту", - подчеркнул он.