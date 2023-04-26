



Напряжение растет: Китайские акции в США за месяц потеряли $100 миллиардов

Акции китайских компаний, торгующихся на фондовом рынке США, в апреле показали существенный спад. Эту тенденцию не остановили даже потенциальные перспективы обновления второй экономики мира после пандемии коронавируса, сообщает Yahoo!Finance.



За апрель индекс Nasdaq Golden Dragon обрушился более чем на 10%. Это самый плохой результат для этого индикатора с октября 2022 года.

Главная причина такой динамики на американском фондовом рынке – беспокойство по поводу геополитической напряженности вокруг Китая. Этот фактор даже превзошел оптимизм о восстановлении второй экономики мира.



При этом китайский юань усилил позиции на глобальном рынке за несколько месяцев. Юань закрывает пятерку валют по уровню использования в международных расчетах.



Также в центре внимания напряженные отношения между США и Китаем, которые на сегодняшний день являются двумя самыми мощными экономиками в мире. В частности, официальный Вашингтон обеспокоен следующими вопросами – Тайванем, микросхемами и TikTok.



Лидером по объему распродажи китайских акций являлись американские хедж-фонды, согласно данным Morgan Stanley. Примечательно, что до этого они делали ставку на рост фондового рынка Китая.

