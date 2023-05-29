



Напряжение между Саудовской Аравией и РФ растет из-за сокращения добычи нефти

Напряжение в отношениях между Саудовской Аравией и Россией растет, поскольку Москва продолжает поставлять на рынок огромные объемы дешевой нефти, что подрывает усилия Эр-Рияда по повышению цен.



Об этом сообщает The Wall Street Journal.



Саудовская Аравия, которая является фактическим лидер Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), считает, что РФ не полностью выполнила свое обещание сократить добычу в ответ на западные санкции.



Отмечается, что напряжение между двумя крупнейшими мировыми производителями нефти становится все более очевидным накануне решающей встречи между членами ОПЕК.



Участники картеля должны встретиться в Вене 4 июня, где должны принять решение относительно плана добычи на второе полугодие на фоне растущего беспокойства по поводу того, что замедление мировой экономики сокращает спрос на энергоносители.



Издание отмечает, что ранее на этой неделе министр энергетики Саудовской Аравии сделал предупреждение нефтяным спекулянтам, сигнализируя рынку о дальнейшем сокращении добычи на фоне беспокойства по поводу недавнего наращивания коротких позиций и неспособности России выполнить свои обещания по добровольному сокращению добычи.



Международное энергетическое агентство, в своем апрельском докладе, подчеркнуло, что Россия не достигла полного уменьшения добычи нефти до обещанных 500 тысяч баррелей в сутки, сообщает WSJ.



Из-за увеличения добычи нефти Россия увеличила свои доходы, но создала избыток предложения, что вызвало почти 10% падение цен по сравнению с апрелем.



В марте 2020 года цены на нефть обвалились после того, как Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться о чрезвычайном плане для решения проблемы избытка предложения. После разногласий Саудовская Аравия начала ценовую войну, пытаясь отвоевать долю рынка у России.

