



Налоговые поступления сократились, а дефицит вырос в апреле - отчет минфина

Дефицит бюджета Израиля увеличился до 4,9 млрд шекелей, или 0,3% ВВП, в апреле по сравнению с предыдущими 12 месяцами, поскольку государственные доходы от налогов продолжают сокращаться, а доходы от сделок с недвижимостью резко падают, согласно предварительным данным, опубликованным министерством финансов страны.



Мартовские данные показали, что впервые за девять месяцев Израиль достиг дефицита в 0,01%, что вызвало предупреждения экономистов о том, что стране будет сложно достичь целевого показателя бюджетного дефицита на этот год.



Среди ожидаемых трудностей - продолжающееся снижение налоговых поступлений, прогнозируемое негативное влияние запланированной судебной реформы на местную экономическую активность и замедление глобального экономического роста.



В апреле государственные доходы умеренно выросли до 40,6 млрд шекелей по сравнению с 40,4 млрд шекелей в том же месяце прошлого года. Однако с начала года государственные доходы составили 161,2 млрд шекелей, что на 3,2% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, а государственные расходы за тот же период выросли на 6,9%.



Доходы от налогов упали в совокупности на 4,3% за первые четыре месяца года по сравнению с тем же периодом прошлого года, поскольку налоговые поступления от сделок с недвижимостью упали на 35%, что указывает на новые признаки того, что бурно развивающийся рынок жилья в Израиле остывает на фоне более высоких процентных ставок.



В частности, в апреле чистая прибыль от налогообложения недвижимости упала на 49% до 1 млрд шекелей по сравнению с 1,9 млрд шекелей в апреле 2022 года. Доходы от сбора налогов на прирост стоимости недвижимости снизились на 56%, а доходы от налогов на покупку упали на 45% по сравнению с соответствующий период прошлого года.

