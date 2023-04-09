



Налоговая служба преследует 4000 арендодателей за незарегистрированные доходы

В течение многих лет Налоговая служба Израиля безуспешно пыталась отменить освобождение от налога на доход от аренды менее 5 470 шекелей в месяц. Однако в последние несколько лет Управление пошло в другом направлении и попыталось включить в законопроект об экономических договоренностях, который сопровождает государственный бюджет, требование сообщать о доходах от аренды, даже если они ниже порога налогообложения, чтобы получить полную картину рынка аренды в Израиле.



Требование не вошло в окончательный проект Закона об экономических механизмах на 2021–2022 годы, но теперь оно является частью нового законопроекта.



“Не секрет, что освобождение от арендной платы порождает черный капитал, и что в этом отношении мы слепы. Когда я узнаю, что до 5 470 шекелей я освобожден от налогов, начинаются всякие игры. Я сообщу о 5 470 шекелей, и именно это будет указано в договоре с арендатором, но я незаконно возьму еще 2 000 шекелей. Освобождение создает отрицательный стимул, поэтому необходимо предоставить обязательную отчетность об аренде, даже если платить налоги не нужно”, – говорит директор налогового управления Израиля Эран Яаков.



“Я чувствую и знаю, что нынешний министр финансов поддерживает борьбу с черным капиталом, и я надеюсь, что так будет и в будущем”, – добавляет он. “Мы собираемся отправить 4000 писем людям, которые, скорее всего, превысили порог отчетности и нам об этом не сообщают”.