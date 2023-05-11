



Налоговая реформа: Удобная налоговая отчетность для очень малого бизнеса

“Мы ожидаем, что после реформы “освобожденного бизнеса” те, кто избегали сообщать о своих доходах в налоговую службу, опасаясь хлопот, необходимости иметь дело с Управлением и необходимости платить налоговым специалистам, начнут отчитываться. Простота отчетности повысит соблюдение налогового законодательства, – сказал директор Налогового управления Израиля Эран Яаков в интервью “Globes” после одобрения реформы финансовым комитетом Кнессета.



В соответствии с реформой, которую продвигают министр финансов Бецалель Смотрич и Налоговая служба Израиля в рамках законопроекта об экономических механизмах, сопровождающего бюджет на 2023–2024 годы, со следующего года предприятия с годовым оборотом, не превышающим 120 000 шекелей, получат право вычитать из своих выручки стандартный вычет расходов в размере 30% от оборота, вместо того, чтобы заявлять о фактических расходах.



“Частные репетиторы или кондитер, который делает пирожные на продажу в дополнение к основной работе, наемный работник, который доставляет посылки по дороге на работу утром, или любой, кто до сих пор работал на стороне, не сообщая об этом, поймут, что теперь предпочтительнее сообщать”, – говорит Яаков.



Налоговая реформа для малого бизнеса снизит бюрократическую нагрузку на сотни тысяч малых предприятий и освободит их от различных обязательств – подачи годового отчета и уплаты налоговых авансов. Они также будут избавлены от необходимости нанимать бухгалтеров и налоговых консультантов.

Расчет налоговых ставок, налоговых льгот, налоговых кредитов и т. д. будет основываться на существующей системе налогового согласования для людей с более чем одним источником дохода.



Кроме того, в рамках реформы потолок доходов, позволяющий самозанятым лицам регистрироваться в качестве “освобожденных от НДС предприятий”, будет повышен со 108 000 шекелей в год до 120 000 шекелей в год. Получение статуса “малый бизнес” в налоговом органе является добровольным и для его получения установлены различные условия, призванные предотвратить злоупотребление льготой.