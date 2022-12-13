



Поступления от налогов на недвижимость снизились из-за падения продаж жилья

Сокращение продаж недвижимости начинает ощущать Налоговая служба Израиля, которая сообщает о 27-процентном снижении поступлений от налога на покупку в сентябре-октябре 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и 7-процентном снижении НДС.



Тем не менее, Налоговая служба Израиля ожидает, что 2022 год станет рекордным по количеству покупок жилья.



“За первые 10 месяцев 2022 года государственные доходы от налогов на недвижимость составили 21,7 миллиард шекелей в сравнении с 20,8 миллиарда шекелей за весь 2021 год”, – говорится в отчете Налогового управления Израиля.



Однако в апреле Банк Израиля начал серию из шести повышений процентных ставок с 0,1% до 3,25%, и это оказало непосредственное влияние на рынок жилья. По словам главного экономиста Минфина, количество сделок с жильем за последние месяцы сократилось на 30% по сравнению с соответствующими месяцами прошлого года, и это четко отразилось на сборах налога на недвижимость в сентябре и октябре.



В своем обзоре Налоговая служба Израиля также отмечает, что повышение налога на покупку недвижимости, введенное в ноябре 2021 года, оказало явное влияние на покупку домов для инвестиций. За последний год поступления от налога на покупку упали на 24%, при этом инвестиционных сделок стало на 35% меньше.



При этом стоимость жилья в Тель-Авиве в период со второй половины 2021 года по первую половину 2022 года выросла на 18%.