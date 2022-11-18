



Налог на безалкогольные напитки привел к снижению объема покупок на 30%

Исследовательское подразделение Банка Израиля провело анализ изменений в покупке напитков после введения налога на напитки с высоким содержанием сахара.



Налог на сахаросодержащие напитки, введенный в начале года, привел к снижению объема их покупок на душу населения примерно на 12% по сравнению с соответствующими периодами предыдущих лет.



Покупки напитков с повышенным содержанием сахара, которые были обложены налогом в размере 1 шекеля за литр, снизились более чем на 30%.



В начале 2022 года был введен налог на подслащенные напитки, чтобы снизить потребление сахара и его заменителей и тем самым уменьшить его негативные последствия, включая диабет, который ежегодно обходится израильской экономике более чем в 10 миллиардов шекелей. Налог установлен на двух уровнях: 1 шекель за литр на напитки, содержащие более 5 граммов сахара на литр (далее напитки с высоким содержанием сахара) и 0,7 шекеля за литр на напитки с меньшим содержанием сахара, с искусственными подсластителями ("диетические") и натуральные соки .



