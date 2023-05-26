



Накануне выборов турецкая лира упала до очередного минимума

Турецкая лира установила новый минимум и впервые упала до курса 20 лир за доллар накануне второго тура президентских выборов, которые, по прогнозам, могут завершиться победой действующего президента Реджепа Эрдогана. Об этом пишет Financial Times.



В пятницу турецкая валюта валюта торговалась на уровне 20,33 за доллар, что явилось новым рекордно низким уровнем. Лира упала на 20% за последний год. Между тем, местные банки котируют лиру на уровне, близком к 22 за доллар.



Финансовые рынки Турции были озадачены неожиданно высокими результатами Эрдогана на первом туре выборов 14 мая. Опросы свидетельствуют о том, что Эрдоган остается фаворитом во втором туре голосования, которое состоится в воскресенье. Инвесторы все больше озабочены тем, что Эрдоган, занимающий свой пост уже два десятилетия, будет продолжать свою "нетрадиционную экономическую политику", которая могла спровоцировать галопирующую инфляцию и глубокое падение лиры.



"Мы считаем, что наиболее вероятным путем развития при Эрдогане будет продолжение неортодоксальной политики, характеризующейся низкими процентными ставками, ограничительным валютным регулированием и высокой инфляцией", – говорит экономист Capital Economics Джеймс Рейли.

Аналитики говорят, что лира, вероятно, значительно ослабнет после выборов, если Эрдоган не сменит политику.



Беспокойство вызывает также сокращение резервов Центробанка, которые уменьшились из-за более дефицита текущего счета платежного баланса страны и интервенции для поддержки лиры. Так, в марте-мае валовые валютные резервы сократились на 9,5 млрд долл. до 53,2 млрд долл. К концу 2022 года резервы составляли 75 миллиардов долларов.