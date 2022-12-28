



Накануне Нового Года: Израиль экспортировал цветов на 110 миллионов евро

В декабре, накануне новогодних праздников, Израиль экспортировал цветов в Европу на 110 миллионов евро.

Один из лидеров израильского цветочного бизнеса - компания "Прахей Шехло" во главе с Янивом Шахамом, который был выбран одним из 40 перспективных молодых людей в сельском хозяйстве, отправит огромное количество 4 миллионов альпийских фиалок в Нидерланды.



Миллионы сортов цветов и декоративных веток появятся на различных цветочных биржах и рынках по всей Европе по случаю новогодних праздников , которые будут отмечаться 31 декабря. Израиль занимает прочное место в в этом бизнесе. Одна из последних партий цветов, отправившихся коммерческими рейсами, поступила от компании "Прахей Шехло", которая в настоящее время экспортирует не менее 4 миллионов альпийских фиалок, причем в "страну цветов" - Нидерланды.



"Несмотря на сложный период короны, экспорт цветов компании продолжался в течение последнего года", - отмечает владелец "Прахей Шехло" Янив Шахам (37 лет) из мошава Тальмейй Йосеф. Следует отметить, что экспорт воскового цветка обусловлен также тем, что сейчас в Европе в зимние месяцы холодно и ощущается нехватка цветов, поэтому в канун Нового года его можно продавать из Израиля. Кстати, сегодня в Израиле насчитывается около 200 цветоводов, некоторые выращивают цветы на экспорт, а остальные для продажи на рынке в Израиле.

