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"Нафтогаз" придумал, как будет отдавать долги кредиторам
10.03.2023 21:53 Раиса Вовк

"Нафтогаз" придумал, как будет отдавать долги кредиторам

НАК "Нафтогаз Украины" разработал обновленный план по реструктуризации долгов компании по еврооблигациям. Его уже презентовали кредиторам. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В компании отмечают, что презентацию провел глава группы “Нафтогаз” Алексей Чернышов во время онлайн-встречи с кредиторами.

"Восстановление доверия инвесторов является приоритетом для "Нафтогаза". Мы продолжаем искать совместное решение по реструктуризации долгов по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2026 годах", - заявил он.

При этом Чернышов отметил, что рабочий сценарий, который презентовали кредиторам, основывается на прошлых дискуссиях. Также он учитывает ограниченные финансовые возможности компании на фоне войны и рамки по обслуживанию публичных долгов Украины, установленные украинским правительством.

Следующим шагом компании будет обсуждение инициативы по реструктуризации долгов с инвесторами.

Отметим, что последний срок выплат владельцам еврооблигаций "Нафтогаза" истек 26 июля 2022 года, но выплат не произошло. Компания заявила, что деньги есть, но она не может их заплатить по распоряжению Кабмина. 

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