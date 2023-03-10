



"Нафтогаз" придумал, как будет отдавать долги кредиторам

НАК "Нафтогаз Украины" разработал обновленный план по реструктуризации долгов компании по еврооблигациям. Его уже презентовали кредиторам. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".



В компании отмечают, что презентацию провел глава группы “Нафтогаз” Алексей Чернышов во время онлайн-встречи с кредиторами.



"Восстановление доверия инвесторов является приоритетом для "Нафтогаза". Мы продолжаем искать совместное решение по реструктуризации долгов по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2026 годах", - заявил он.



При этом Чернышов отметил, что рабочий сценарий, который презентовали кредиторам, основывается на прошлых дискуссиях. Также он учитывает ограниченные финансовые возможности компании на фоне войны и рамки по обслуживанию публичных долгов Украины, установленные украинским правительством.



Следующим шагом компании будет обсуждение инициативы по реструктуризации долгов с инвесторами.



Отметим, что последний срок выплат владельцам еврооблигаций "Нафтогаза" истек 26 июля 2022 года, но выплат не произошло. Компания заявила, что деньги есть, но она не может их заплатить по распоряжению Кабмина.