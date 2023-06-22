



Надзорный орган требует от производителей снизить цены безалкогольных напитков

Управление по защите прав потребителей и добросовестной торговле издало административное распоряжение о прекращении нарушений Закона о защите прав потребителей в отношении трех крупнейших производителей безалкогольных напитков в Израиле – Coca Cola Israel, Tempo и Jafora Tabori.



Власти требуют, чтобы компании отменили повышение цен, о котором они объявили в последние несколько месяцев, и немедленно восстановили цены до прежнего уровня. Цена акций Kerur Holdings, которой принадлежит 70% Jafora Tabori, упала более чем на 3% на Тель-Авивской фондовой бирже.



“Решение компаний поднять цены для потребителя одновременно, когда трое производителей контролируют подавляющую часть этого рынка, наносит ущерб свободе выбора и представляет собой несправедливое влияние на израильского потребителя”, – заявили власти.



В марте-апреле 2023 года все три компании, доминирующие в категории безалкогольных напитков в Израиле, объявили о повышении цен на различные безалкогольные и газированные напитки, которые они производят.



Управление по защите прав потребителей и добросовестной торговле особенно резко отозвалось о The Central Bottling Company (Coca Cola Israel): “За прошедшие годы компания стала крупным и влиятельным игроком на рынке безалкогольных напитков благодаря ряду действий, в том числе агрессивных, которые она предприняла для продвижения своей продукции на рынке. Ее практическое и психологическое воздействие наносит ущерб потребителям и их свободе”.



Власти предупреждают о финансовых санкциях компании, у которых есть семь дней на то, чтобы в письменной форме изложить свои доводы против издания административного распоряжения.



Министр экономики и промышленности Нир Баркат, считает, что “шаг, предпринятый Управлением по защите прав потребителей и добросовестной торговле, дополняет меры против монополий и картелей, которые привыкли держать страну в плену и беспрепятственно оскорблять общественность.



“Те дни прошли. Наша политика ясна: мы не допустим причинения вреда гражданам Израиля, бесконтрольного повышения цен и злоупотреблений в отношении населения”, – подчеркивает он. “Министерство экономики и промышленности использует все имеющиеся в его распоряжении инструменты для борьбы с картелями и монополиями, которые беспричинно поднимают цены и обращаются с народом Израиля как с дойной коровой”.