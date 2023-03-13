



Над туризмом нависла новая угроза – отчет

Последствия пандемии привели к тому, что по туризму нависла новая угроза. На туристической выставке в ITB-Берлине озвучили новую глобальную проблему, и ей оказался дефицит персонала. В “ковидные” времена туристический бизнес во всем мире потерял примерно 62 миллиона человек сотрудников, и возвращаться они не спешат – почти 90% предприятий туристического сектора испытывают острую нехватку рабочей силы.



Такие данные содержатся в отчете, представленном на заявленной на пресс-конференции в рамках ITB, исследовательской компанией по расширению занятости в сфере туризма TEEM, созданной по инициативе министра туризма Ямайки Эдмунда Бартлетта и Глобального совета по путешествиям и туризму GSTC.



“Новой проблемой туристической отрасли после пандемии стал поиск кадров. Всемирный экономический форум заявил, что коронавирус привел к потере 62 миллионов сотрудников в этом секторе”, – говорится в исследовании.



68% предприятий туристической сферы заявили, что сейчас испытывают нехватку персонала, еще 88% подтвердили нехватку рабочей силы. При этом 62% участников заявили, что людей в возрасте от 25 до 45 лет труднее всего убедить работать в туризме – этот сегмент, как правило, сосредоточен на технологиях и фармацевтическом секторе, заявили они. Также 82% заявили, что им приходится держать заявление о вакансиях дольше обычного, прежде чем они найдут сотрудника. Причем преимущественно страдают высокотехнологичные отрасли, такие как продажа и бронирование.



"К 2025 году индустрии путешествий и туризма понадобится 8,4 миллиона новых сотрудников, специализирующихся в таких отраслях, как анализ данных, цифровой маркетинг и расширенное обслуживание клиентов", – заверили исследователи. Они также заявили, что на данный момент необходимо “попробовать понять чувство персонала, работающего в этом секторе, и причину миграции в другие сектора”.