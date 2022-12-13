



На заводе в Калининграде будут собирать 3 китайских брэнда вместо BMW и Hyundai

Калининградский завод «Автотор» будет собирать китайские машины от трёх брендов. Раньше там делали BMW и Hyundai.



«Автотор» возобновил производство и начал делать китайские автомобили — уже к концу года там планируют собрать до 2 тысяч машин. Для этого предприятие заключило соглашения с тремя брендами из КНР, сообщил губернатор Антон Алиханов. Однако глава региона решил не говорить, с кем именно сотрудничает «Автотор».



Однако тайна выплыла наружу: это BAIC и DongFeng. При этом последняя и без того самостоятельно поставляет в Россию автомобили и отгружает машинокомплекты для сборки на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Что касается третьего бренда, то о нём пока ничего не известно.



До 2022 года и перехода на китайские машины «Автотор» производил модели BMW и Kia. Кроме того, на заводе собирали и Hyundai — их выпуск остановили совсем недавно, в начале октября.