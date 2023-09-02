



На юге России топливо пропало с заправок: что происходит

По данным Росстата, к 21 августа средняя потребительская цена на бензин в России выросла на 0,6%, к 28 августа – еще на 0,4%. С начала года бензин на заправках подорожал почти на 7%, это рост почти в два раза больше накопленной инфляции. По данным Reuters, нефтебазы на юге России приостанавливают продажи топлива, а заправки ограничивают реализацию.



Сейчас в Краснодарском крае, Адыгее и Астрахани нельзя купить ни 92, ни 95-й бензин, ни дизель. Дизеля уже вторую неделю нет также в Поволжье. В Ростове-на-Дону пропал бензин марок АИ-95 и АИ-100, писало местное издание “Блокнот".



“Про непонятно с чего выросшие цены я молчу, но чтобы не было самого бензина – давно такого не помню. И все это на фоне заверений властей, что с топливом в регионе все нормально”, – цитирует издание слова местного жителя.



Reuters со ссылкой на трейдеров пишет, что кризис на топливном рынке обусловлен ослаблением рубля, что стимулирует экспорт топлива, повреждениями и ремонтом нефтеперерабатывающих заводов и нарушениями в работе железных дорог. В дальнейшем ситуацию может ухудшить решение правительства РФ сократить субсидии для НПЗ.



Forbes писал, что сейчас вдвое увеличиваются сроки перевозки топлива по ж/д-путям, так как маршруты перегружены. Из-за санкций вагоны с экспортным углем перенаправляют на восток, а на юге загруженность обусловлена туристическим сезоном. Источники Reuters на рынке прогнозируют, что ситуация улучшится только к октябрю, после ремонта на НПЗ и спада потока туристов.



При этом вице-премьер Александр Новак еще в среду утверждал, что дефицита топлива нет, а Кабмин РФ стабилизирует поставки на внутренний рынок и ограничит экспорт.



Директор сети АЗС “Нефтьмагистраль” Сергей Соловьев заявил, что на рынке возникнет дефицит предложения, а заправки разорятся, если правительство не вмешается и не введет экспортные пошлины. Он видит корень проблемы в разрыве между ценами на внутреннем и внешнем рынках, хотя в Минэнерго заверяли, что дефицит временный и сезонный. Соловьев не ожидает, что ситуация улучшится к осени или зиме.