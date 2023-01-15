



На YouTube появятся новые способы заработка



Google объявил об изменениях Партнерской программы YouTube YPP с авторами контента. С 1 февраля компания добавит новые модули, такие как “Модуль монетизации видео Shorts”, позволяющие видеоблогерам в этом жанре зарабатывать на рекламе.



Новые рекламные модули дадут авторам больше гибкости в способах заработка на своем контенте, отметил технический гигант.



"После подписания основных условий, контентмейкеры, желающие монетизировать на платформе свое творчество, смогут выбирать модули контракта, чтобы открыть разные возможности заработка", – сообщает YouTube.



Новые модули включают: