Новости » Экономика
На YouTube появятся новые способы заработка
15.01.2023 18:01 Наталья Богинская

На YouTube появятся новые способы заработка


Google объявил об изменениях Партнерской программы YouTube YPP с авторами контента. С 1 февраля компания добавит новые модули, такие как “Модуль монетизации видео Shorts”, позволяющие видеоблогерам в этом жанре зарабатывать на рекламе.
 
Новые рекламные модули дадут авторам больше гибкости в способах заработка на своем контенте, отметил технический гигант.
 
"После подписания основных условий, контентмейкеры, желающие монетизировать на платформе свое творчество, смогут выбирать модули контракта, чтобы открыть разные возможности заработка", – сообщает YouTube.
 
Новые модули включают:

  • Модуль монетизации страницы просмотра;
  • Модуль монетизации видео Shorts;
  • Приложение к коммерческим продуктам.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы