



На сколько повысят арнону

Цена налога на недвижимость увеличится в следующем году на 2,7%, согласно расчету Ассоциации производителей, это по сравнению с увеличением примерно на 2% или меньше в последние годы.



Рост налога на недвижимость определяется каждый год в конце апреля, и теперь можно рассчитать, насколько он увеличится в следующем году. Из данных, рассчитанных Ассоциацией производителей подорожание составит 2,7%.



Для сравнения, в 2021 году налог на недвижимость вырос на 1,1%, в 2022 году - почти на 2%, а затем на 1,4%. Ожидаемое повышение налога на недвижимость в следующем году - самое резкое за последние 4 года.



Президент Ассоциации производителей Рон Томер прокомментировал это: "Премьер-министру и министру финансов пора выполнить свои обещания остановить генераторы инфляции и прямо сейчас объявить об отмене повышения, ожидаемого в 2024 году - для создания определенности и спокойствия на рынке, именно так снижается стоимость жизни."





