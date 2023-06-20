



На шаг ближе к Евросоюзу: Украина стала членом Банка развития Совета Европы

Украина завершила процесс вступления и стала 43 страной, членом Банка развития Совета Европы (БРРЭ). Заявка была подана в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.



"Присоединение к Банку развития Совета Европы - это еще один шаг на пути дальнейшей полноценной интеграции Украины в ЕС", - прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко, отметив, что членство будет играть важную роль в процессе восстановления Украины.



Сотрудничество Банка с Украиной является одной из целей Стратегического плана деятельности БРРЭ на 2023-2027 годы. Ключевые направления сотрудничества будут фокусироваться на обеспечении первоочередных потребностей Украины в сфере здравоохранения и государственной жилищной политики, в том числе обеспечении жильем граждан Украины.



"Вступление Украины в Банк развития Совета Европы является свидетельством доверия Украины к Банку и его возможности поддержать страну в восстановлении, реконструкции и долгосрочном социальном развитии", - отметил руководитель Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли.



Получение Украиной членства в БРСЕ произошло менее чем через год после того, как страна официально подала заявку на членство в июне 2022 года.



Банк развития Совета Европы со штаб-квартирой в Париже был основан в 1956 году для финансирования переселения беженцев и перемещенных лиц после Второй мировой войны.



Имея активы в размере 30 млрд евро, он дает кредиты для финансирования социальных инвестиций, таких как школы, больницы и государственное жилье.



Ранее сообщалось, что правительства акционеров Банка развития Совета Европы согласились увеличить его капитал для помощи Украине.